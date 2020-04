VW-China-Vorstand: „Produzieren schon wieder 70 bis 80 Prozent der Autos wie vor Corona“

Der Absatz im chinesischen Automarkt hat sich wohl auch im April weiter stabilisiert: Nach dem März mit minus 45 Prozent zum Vorjahresmonat laufe der April „schon wieder erstaunlich gut: Wir rechnen damit, dass der Absatz nur 15 bis 20 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt“, sagte Stephan Wöllenstein, CEO der Volkswagen Group China, der WirtschaftsWoche mit Blick auf den chinesischen Gesamtautomobilmarkt. Schon seit dem 13. Februar fährt VW seine Fahrzeugwerke in China nach und nach wieder hoch. „Teilweise sind wir schon wieder im Dreischichtbetrieb unterwegs – also dem maximalen Betrieb. Heute produzieren wir schon wieder 70 bis 80 Prozent der Autos, die wir vor Corona gefertigt haben“, sagte Wöllenstein. Wenn die Pandemie in Europa wie in China verlaufe, könne „der Fahrzeugmarkt in Europa Mitte Mai ähnlich weit sein wie China heute“.