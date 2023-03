VW-Hauptaktionär: Porsche SE erzielt Etappensieg im Streit mit Anlegern zum Dieselskandal

Musterkläger ist ein Pensionsfonds der britischen Stadt Wolverhampton. Nach Auffassung der Investoren hätte die PSE sowohl in den Anfängen des Abgasskandals 2008, als die Abschalteinrichtungen eingebaut wurden, als auch in der Phase der Aufdeckung durch US-Behörden in den Jahren 2014 und 2015 per Ad-hoc-Mitteilung über Dieselgate informieren müssen.