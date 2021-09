VW: IAA-Volkswagen-Chef Diess sieht gravierenden Wandel durch Robotaxis

Argo-Gründer Bryan Salesky sagte bei der Veranstaltung, Ziel sei, ein globales System für Robotaxis zu entwickeln. Derzeit testet das Unternehmen solche Fahrzeuge in sechs Städten in den USA. Seit Kurzem wird die Technik auch auf einem Gelände in der Nähe des Münchner Flughafens erprobt.