VW-Tochter: Audi erreicht im April knappes Absatzwachstum

IngolstadtModellwechsel haben die Verkäufe des Autobauers Audi im April gebremst. Weltweit lieferte die VW-Tochter 161.000 Autos aus – drei Prozent mehr als vor einem Jahr. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Ingolstadt mit. Treiber war demnach erneut die Nachfrage in China.