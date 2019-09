VW-Tochter: Audi liefert im August weniger Fahrzeuge aus

Die Volkswagen-Tochter Audi hat auch im August einen geringeren Absatz hinnehmen müssen: Die Ingolstädter lieferten weltweit 150.100 Wagen aus und damit 2,5 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das leichte Plus in China und den USA konnte den Rückgang in Europa nicht wettmachen.