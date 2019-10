VW-Tochter Audi steigert Absatz im September nur dank Vorjahreseffekt

Nur wegen eines Vorjahreseffekts hat Audi im September mehr Autos verkauft. Weltweit wurden 145.400 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 4,5 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch in Ingolstadt mitteilte. Dabei profitiert Audi allerdings davon, dass der Vergleichszeitraum 2018 extrem schlecht ausgefallen war.