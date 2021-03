VW-Tochter Duesmann sieht Audi beim Umbau auf Kurs

Seit einem Jahr steht Markus Duesmann an der Spitze der VW-Tochter Audi in Ingolstadt - am Donnerstag (10.00 Uhr) legt er zum ersten Mal eine Jahresbilanz vor. Absatz, Umsatz und Gewinn sind in der Coronakrise deutlich zurückgegangen. Duesmann spricht von einem „robusten Jahresbeschluss“, sieht Audi aber gestärkt aus der Krise kommen: „Ich bin stolz, wie es uns trotz Corona gelungen ist, bei der Transformation mehr Schnelligkeit aufzunehmen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.