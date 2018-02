VW-Tochter: Gewerkschaft droht Skoda mit „unbegrenztem Streik“

Im vorigen Jahr hatte Skoda die Rekordzahl von mehr als 1,2 Millionen Fahrzeugen ausgeliefert. Das war ein Plus um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Skoda mit insgesamt mehr als 25.000 Beschäftigten stellt in Mlada Boleslav unter anderem das Modell Octavia her.