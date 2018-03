VW-Tochter: Gewerkschaften drohen Skoda mit unbefristeten Streiks

PragBei der VW-Tochter Skoda droht nach Angaben von Gewerkschaften Streik. In den tschechischen Werken sei ein Tarifangebot des Autoherstellers abgelehnt worden, teilten die Gewerkschaften am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit. Es werde nun ein möglicherweise unbefristeter Streik vorbereitet, das Skoda-Direktorium werde am kommenden Montag über die Situation beraten.