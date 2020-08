VW-Tochter MAN Energy Solutions streicht 2600 Stellen

Der zu Volkswagen gehörende Großmotorenhersteller MAN Energy Solutions will im Zuge der Sanierung 2600 Arbeitsplätze abbauen. Vorstand und Arbeitnehmervertretung einigten sich auf Eckpunke eines Sparprogramms, das neben Stellenstreichungen und Produktionsverlagerungen ins Ausland auch Zugeständnisse der Belegschaft beim Einkommen vorsieht. Im Gegenzug fällt der Personalabbau geringer aus als zunächst angekündigt: Statt der zunächst insgesamt angepeilten knapp 4000 Stellen sollen 1650 Arbeitsplätze in Deutschland und 950 im Ausland wegfallen. Die Kosten will die VW-Tochter dadurch um 450 Millionen Euro senken. Davon entfielen rund 40 Millionen auf die Senkung der Personalkosten, sagte ein Sprecher. Über Details werde noch verhandelt.