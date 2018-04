VW-Tochter: Porsche geht in China mit eigenem Rundkurs auf Kundenfang

Seine Erfahrungen aus Schanghai könnten übrigens bald an anderer Stelle in der Porsche-Welt gefragt sein. Analog zum ersten Experience-Center in Asien soll bald in Deutschland ebenfalls ein neuer Porsche-Ableger entstehen – am Hockenheim-Ring in Baden-Württemberg. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Inbetriebnahme ist für 2019. Eine schlechte Idee ist das nicht für diejenigen, die gerne einmal schnell unterwegs sein wollen. Denn auch in Deutschland werden die Staus immer länger und die Zahl der Geschwindigkeitsbegrenzungen wächst.