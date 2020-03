VW-Tochter: Porsche steckt 15 Milliarden Euro in E-Autos und Digitalisierung

Die VW-Tochter will bis 2024 insgesamt rund 15 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung investieren. Das Geld solle unter anderem in die Entwicklung neuer Elektroautos, so etwa Varianten des Taycan und den für 2022 batteriebetriebenen Macan fließen, kündigt Porsche-Finanzchef Lutz Meschke an.