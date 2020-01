VW-Tochter: Traton erhält weniger Aufträge und drosselt die Produktion

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Holding Traton drosselt wegen eines Auftragsrückgangs in Europa die Produktion. Im vergangenen Jahr seien die Bestellungen für Lastwagen und Busse der Marken MAN, Scania und der in Südamerika verbreiteten Volkswagen Caminhoes e Onibus deswegen weltweit um sieben Prozent zurückgegangen, teilte Traton am Mittwoch mit.