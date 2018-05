Wachstumspläne: Wohnwagen-Hersteller Knaus-Tabbert verzichtet auf Börsengang

Bad GriesbachDer niederbayerische Wohnwagen- und Wohnmobil-Hersteller Knaus-Tabbert will sein geplantes Wachstum auch ohne einen Börsengang finanzieren. Bei den Überlegungen für eine Emission sei es darum gegangen, schnell 200 oder 300 Millionen Euro für die Übernahme eines Konkurrenten locker machen zu können, sagte Geschäftsführer Wolfgang Speck am Mittwoch in Bad Griesbach.