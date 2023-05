Wachstumsstrategie: Fresenius setzt Medikamentensparte Kabi höhere Ziele

Fresenius-Chef Michael Sen macht bei der Medikamentensparte Kabi Tempo und setzt ihr höhere Ziele. „Durch die Bank sind alle Kabigeschäfte gut gewachsen, vor allen Dingen gewachsen im Volumen“, sagte Sen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags von Kabi in London. „Die Strategie greift, den Fokus auf Wachstum in Einzelgeschäften zu legen.“ Rückenwind komme von einer höheren Nachfrage nach Blutplasmaprodukten und klinischer Ernährung sowie der geplanten Markteinführung generischer Biotechmedikamente in den USA, aber auch von Kostensenkungen.