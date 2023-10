Wärmepumpen made in France Macrons Wärmepumpenplan: Ein „Angriff auf europäische Industrien“

Ganz anders blickt Wettbewerber Vaillant (Umsatz: 3,7 Milliarden Euro) aus Remscheid auf Macrons Pläne. Vaillant-Chef Norbert Schiedeck sagt auf WirtschaftsWoche-Anfrage: „Wir begrüßen die Initiative zur Stärkung der französischen Wärmepumpenindustrie.“ Der Grund: Vaillant produziert seit mehr als zehn Jahren Wärmepumpen im Werk in der westfranzösischen Stadt Nantes. Die Produktionskapazitäten in Nantes habe man in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut, sie belaufen sich auf über 100.000 Wärmepumpen im Jahr, sagt Schiedeck. Vaillant vertreibt im Nachbarland seine Wärmepumpen sowohl unter der Marke Vaillant, als auch unter dem Namen Saunier Duval. „Bei einer steigenden Nachfrage tätigen wir weitere Investitionen, die Pläne der französischen Regierung zur Stärkung des Wärmepumpenmarkts unterstützen wir“, ergänzt Schiedeck.



Lesen Sie auch: In fünf Schritten zur neuen Heizung



Der größte deutsche Heizungsbauer, die Bosch Home Comfort Group (Umsatz: 4,5 Milliarden Euro), teilte auf Anfrage lediglich mit, das französische Ziel, eine Million Wärmepumpen pro Jahr zu installieren, sei „anspruchsvoll“, wobei die Firma darauf verwies, die geplanten Maßnahmen zur Erreichung im Detail noch nicht zu kennen. Wichtig sei aber, „dass es den europäischen Ländern in der Summe gelingt, die Klimaziele zu erreichen“. Bosch Home Comfort betreibt auch zwei Standorte in Frankreich. Im Werk in Saint-Thégonnec in der Bretagne fertigt Bosch die Tanks für seine Wärmepumpen. Die Hersteller Viessmann und Weishaupt wollten sich auf Anfrage nicht äußern.