Wärmepumpen made in France Macrons Wärmepumpenplan: Ein „Angriff auf europäische Industrien“

Staudt weist auf eine interessante Differenzierung hin: In Statistiken, die gerade französische Politiker und Medien gern heranziehen, kann man einen deutlichen französischen Vorsprung bei Wärmepumpen gegenüber Deutschland feststellen. Allein im vergangenen Jahr wurden in Frankreich nach Angaben der European Heating Industry rund 350.000 Wärmepumpen verbaut, deutlich mehr als in Deutschland (rund 236.000). In Frankreichs Statistik seien aber auch Luft-Luft-Wärmepumpen enthalten, gibt Staudt zu bedenken. Die würden vor allem im warmen Süden in Provence und Côte d'Azur oft verbaut werden, weil die Geräte auch als Klimaanlagen genutzt werden könnten. Das verzerre das Bild, denn in Deutschland gibt es vor allem Luft-Wasser-Wärmepumpen.