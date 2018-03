Waffenhersteller: Kalaschnikow zielt auf den Weltraum

Kalaschnikow verbindet mit der Übernahme handfeste wirtschaftliche Interessen: Der Konzern will in erster Linie die von Molnija entwickelten autonomen Raketen-Zielkörper „Strisch“ und „Armawir“ haben. Diese können feindliche Marschflugkörper simulieren und sich in einer Höhe zwischen 300 und 18.000 Metern bewegen. Damit dienen sie den Luft- und Raketenabwehreinheiten als Zielscheiben.