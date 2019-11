Waffenhersteller Kleiner Gewinn bei Heckler & Koch

Beim Waffenhersteller Heckler & Koch hat sich die wirtschaftlich sehr schwierige Lage etwas entspannt. Wie die Firma aus Oberndorf in Baden-Württemberg am Mittwoch auf ihrer Webseite bekanntgab, verbuchte sie in den ersten drei Quartalen 2019 einen kleinen Gewinn von 1,3 Millionen Euro – nach einem Verlust von vier Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf rund 186 Millionen Euro.Sturmgewehr-Bestellungen aus Frankreich, Litauen und den USA schlugen sich positiv nieder.