Waffenindustrie: Waffenhersteller Heckler & Koch ist kurz vor dem Aktionärstreffen unter Druck

RottweilEs sind stürmische Zeiten für Heckler & Koch (H & K). Der Schuldenberg des schwäbischen Waffenherstellers ist gewachsen, die Produktionsabläufe sind verbesserungsbedürftig und die Geschäfte verlustreich – so ist es im Konzernabschluss zu lesen, dessen Inhalt bei der Hauptversammlung der Firma am Freitag in Rottweil thematisiert wird. In dem Papier ist unter bestimmten Umständen sogar von einer „Bestandsgefährdung“ die Rede.