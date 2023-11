Waffenproduzent: Tschechischer Waffenhersteller Colt CZ will Vista Outdoor übernehmen

Der tschechische Waffenproduzent Colt CZ will das US-Unternehmen Vista Outdoor für rund 1,7 Milliarden Dollar schlucken. Das Übernahmeangebot in bar und in Aktien bewertet den US-Hersteller von Sport- und Outdoorartikeln mit einem Aufschlag von 16 Prozent, wie Colt am Donnerstag mitteilte.