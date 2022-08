Waldbrand-Saison Das Logistikproblem bei den Feuerlöschfahrzeugen

Es sind nur Auszüge eines Sommers, der die Feuerwehr in Deutschland auf Trab hält und besonders eine Branche beflügeln dürfte: die der Hersteller von Löschfahrzeugen. Denn wo die Gefahr für Brände zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach den Fahrzeugen – in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Doch trotz voller Auftragsbücher, die die Hersteller in Deutschland und Österreich nun haben, läuft längst nicht alles glatt in der Branche – und das Schlimmste könnte noch kommen.