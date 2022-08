Waldbrand-Saison Hersteller von Löschfahrzeugen: volle Auftragsbücher, trotzdem Krise

Schon heute sind die Budgets gerade in den Gemeinden eng geschnürt und die Beschaffung nicht immer optimal geregelt. So sind gerade die Waldbrandlöschfahrzeuge wesentlich teurer als herkömmliche Feuerwehrautos, weil sie eine spezielle Ausrüstung brauchen. Sie sind aber zudem extrem nachgefragt, wie Rosenbauer-Chef Wolf erklärt. Die Firma setzt seit einigen Jahren verstärkt auf Waldbrand und will dort den Marktanteil stark ausbauen. Bei der Vorstellung der letzten Quartalszahlen hatte es „Focus on Wildfires“ auf Platz 2 in der Powerpoint-Präsentation geschafft.