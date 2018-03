„Warning Letter“ von der FDA: US-Behörde rügt Produktionsmängel bei Bayer

FrankfurtDie US-Gesundheitsbehörde FDA hat Bayer wegen Produktionsmängeln am Standort Leverkusen gerügt. Der Pharma- und Chemiekonzern bestätigte am Mittwoch, von der Behörde einen so genannten „Warning Letter“ erhalten zu haben. Dieser betreffe die Produktion von schon lange am Markt etablierten Arzneimitteln wie etwa dem Potenzmittel Levitra und dem Blutdrucksenker Adalat Oros. Bayer werde alle Beanstandungen der FDA „mit höchster Sorgfalt angehen“.