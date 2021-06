Warten auf den Impfstoff Vier Gründe, warum Curevac in Rückstand geraten ist

Neben den zunehmenden Mutationen gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der Curevac Probleme bereitet: In vielen Ländern gehen die Infektionszahlen zurück. Was zunächst mal eine gute Nachricht ist, wird für Impfstoffhersteller, die aktuell Studien durchführen, zu einem Problem: Denn um die Wirksamkeit endgültig bestimmen zu können, müssen im Falle von Curevac unter den rund 40.000 Teilnehmern der Studie (vorwiegend in Europa und Südamerika) 160 Infektionsfälle aufgetreten sein. Die Hälfte der Probanden erhält dabei den tatsächlichen Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo. Je weniger Infektionsfälle dabei in der Impfstoff-Gruppe aufgetreten sind, umso besser für die Wirksamkeit.



Da sich nun aber weniger Menschen mit Corona anstecken, konnte Curevac bislang auch weniger Daten zu Infektionsfällen an die europäische Arzneibehörde EMA liefern, die über die Zulassung entscheidet. Mediziner beobachten, dass es inzwischen immer schwieriger wird, Probanden in Studien zu halten. Denn nachdem die Impfstoffversorgung in vielen Ländern gut angelaufen ist, machen viele Probanden, von ihrem Recht Gebrauch, aus der Studie abzuspringen.



Dieser Artikel erschien erstmals am 1. Juni 2021 und wurde am 17. Juni 2021 mit Material von dpa aktualisiert.



