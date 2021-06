Warten auf den Impfstoff Vier Gründe, warum Curevac in Rückstand geraten ist

Um die Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffs endgültig bestimmen zu können, müssen unter den rund 40.000 Teilnehmern der Studie (vorwiegend in Europa und Südamerika) 185 Infektionsfälle aufgetreten sein. Die Hälfte der Probanden erhält dabei den tatsächlichen Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo. Je weniger Infektionsfälle dabei in der Impfstoff-Gruppe aufgetreten sind, umso besser für die Wirksamkeit. Zuletzt sanken die Infektionsfälle in vielen europäischen Ländern. Curevac geht jedoch davon aus, dass sich die Zahl der ausgewerteten Corona-Fälle nun schnell erhöhen wird.



