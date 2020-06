Wasserstoff-Strategie „Grüner“ Wasserstoff allein wird nicht genügen

Neben dem Grundstoff Erdgas zur Wasserstoffproduktion liefert die Gasbranche mit dem Gasnetz aber auch die nötige Infrastruktur, um Wasserstoff zu transportieren und zu speichern. Es ist richtungsweisend, dass die Strategie auch die Bedeutung des Gasnetzes für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft anerkennt. So profitieren nicht nur die Kommunen, in deren Besitz sich das Netz vielfach befindet, sondern auch die rund 20 Millionen Kunden, die heute Erdgas primär als Heizenergie nutzen. Denn insbesondere im Wärmemarkt, dem größten Absatzmarkt für Erdgas in Deutschland, kann Wasserstoff Tempo in die Dekarbonisierung bringen. Gut auch, dass die Bundesregierung den Blick auf Heizgeräte mit dem Attribut „Wasserstoff-ready“ lenkt, deren Entwicklung von den deutschen Heizungsunternehmen bereits intensiv vorangetrieben wird. Auch die Förderung der Brennstoffzellenheizung – eine Schlüsseltechnologie der Energiewende – wird ausgebaut. Tausende solcher Brennstoffzellenheizungen sind bereits in Deutschland installiert und können schon heute mit Wasserstoff betrieben werden.