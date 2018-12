Wearables, Fitnessbänder, Sportuhren Wie sich Polar gegen Apple & Co. wehrt

1982 bracht Säynäjäkangas Unternehmen Polar den Sport Tester PE 2000 auf den Markt. Es gab damit Sportlern das erste tragbare, kabellose Messgerät an die Hand, um ihr Training zu überwachen und zu steuern. In den folgenden Jahrzehnten nutzten nach den zu Beginn sehr ambitionierten Sportlern auch immer mehr Breitensportler die immer kleineren, leichteren und leistungsfähigeren Geräte. Spätestens als mittels GPS sowohl Strecke – und damit Geschwindigkeit – als auch Puls gemeinsam gemessen werden konnten, fanden Polars Geräte viele Fans unter den zahllosen Läufern und Radfahrern, die in ihrer Freizeit ihren Sport engagiert ausüben.