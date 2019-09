Wechsel bei Thyssenkrupp Chefkontrolleurin Merz löst Guido Kerkhoff ab

An dem von Kerkhoff zuletzt verfolgten Umbau des unübersichtlichen Konzerns mit seinem 160 000 Mitarbeitern in eine schlanke Holding mit eigenständigeren Sparten will Merz festhalten. „Im neuen Vorstandsteam werden wir mit der erforderlichen Konsequenz die strukturellen Entscheidungen treffen, die jetzt anstehen“, kündigte sie an. Es gehe darum, „Thyssenkrupp so aufzustellen, dass wir im Ergebnis besser werden“. Nur wenn das gelinge, „können wir das Vertrauen in Thyssenkrupp wieder stärken“.



Die Krupp-Stiftung, mit 21 Prozent größter Anteilseigner des Konzerns, begrüßte die Ablösung von Kerkhoff durch Merz. Der Schritt sei richtig, damit die „dringend notwendige Neuausrichtung jetzt zügig verfolgt und umgesetzt werden kann“. Die Stiftung stehe fest an der Seite des Managements und der Mitarbeiter und sei „nach wie vor vom Potenzial des Unternehmens überzeugt“.