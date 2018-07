Wegen Brexit: Triebwerksbauer Rolls-Royce könnte Bauteile wegen Brexit horten

In einigen Monaten könnte das aber notwendig werden, vielleicht im Schlussquartal 2018. East zeigte sich frustriert über mangelnde Klarheit bei dem geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Das am Donnerstag dazu veröffentlichte Weißbuch von Premierministerin Theresa May sei zwar ansatzweise positiv, aber bei Abstimmungen im Unterhaus am Montag gleich wieder gestutzt worden. „Wir können uns auf gar nichts verlassen“, klagte East.