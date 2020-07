Wegen Corona Bei Bosch sinken Arbeitszeit und Gehalt

In der Fertigung werde die Kurzarbeit hingegen, soweit erforderlich, bis Ende 2020 auf Basis der bisherigen Vereinbarungen fortgeführt. „So ist es den Standorten möglich, individuell und flexibel auf die weiterhin stark schwankenden Kundenabrufe zu reagieren“, sagte die Sprecherin. Das solle „wesentlich dazu beitragen, die Kosten des Unternehmens in der angespannten wirtschaftlichen Situation weiter einzudämmen und helfen, die Beschäftigung an den Standorten zu sichern“. Obwohl sich die Nachfrage inzwischen langsam erhole, sei „die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens nach wie vor stark belastet“. Die Nachfrage aus der Autoindustrie nach Teilen von Bosch ist wegen Corona mau, der Betrieb an vielen Bosch-Standorten weiterhin eingeschränkt. Von den 130.000 Mitarbeitern in Deutschland war Mitte Juli rund ein Drittel von Kurzarbeit betroffen, der deutlich überwiegende Teil davon im Unternehmensbereich Mobility Solution.