Wegen Corona Linde: Produktion von medizinischem Sauerstoff in Europa verdoppelt

Linde betont, dass seine Fahrer trotz oft „stundenlanger“ Wartezeiten an den Grenzen weiter in „rote Zonen“ und „Risikogebiete“ fahren würden. Um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten, würde bei den Fahrern bei Kunden vor Ort „mehrfach am Tag“ Fieber gemessen werden.



