Wegen Glyphosat Investoren klagen in Deutschland gegen Bayer

Der Anlegeranwalt Andreas Tilp aus Kirchentellinsfurt bei Tübingen, der verschiedene private und institutionelle Investoren vertritt und vor dem Kölner Landgericht zunächst in einer Pilotklage einen Schadenersatz fordert, dessen Höhe er in das Ermessen des Gerichts gestellt hat, wirft Bayer „kapitalmarktrechtliche Pflichtverletzungen“ vor: „Die Risiken des Kaufs wurden gegenüber den Aktionären nicht ausreichend abgebildet“. Das Verfahren könnte auch noch weitere Kreise ziehen, erklärt Tilp: „Da wir eine Reihe weiterer klagewilliger Investoren vertreten, könnte sich daraus auch ein Kapitalanleger-Musterverfahren entwickeln, wie es etwa im VW Dieselskandal Anwendung findet: Dabei wird dann eine Klage stellvertretend für alle anderen verhandelt.“ Laut der juristischen Zeitschrift „Juve“, die zuerst über den Fall berichtete, dürfte sich Tilp in eine „gute Ausgangsposition zur Vertretung eines Musterklägers“ gebracht haben. Auch im VW-Verfahren vertritt Tilp die Anleger gegen den Autokonzern.