Bilfinger verlangt Schadenersatz von Ex-Vorständen

„In welcher genauen Höhe Schadenersatzansprüche bestehen und inwieweit diese tatsächlich durchgesetzt werden können, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest“, hieß es in der Bilfinger-Mitteilung weiter. Außerdem sei noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, gegen welche Ex-Vorstände der SDax-Konzern in welcher Höhe Ansprüche geltend machen werde. „Was einzelne Forderungen angeht, sind wir noch in der Vorstufe“, war dazu aus Unternehmenskreisen zu hören. Den verursachten Schaden bezifferte Bilfinger nach vorläufigen Berechnungen auf einen „niedrigen dreistelligen“ Millionenbetrag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will das Unternehmen die früheren Mitarbeiter zunächst außergerichtlich informieren und zur Zahlung auffordern.