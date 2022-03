Wegen Preisexplosionen Shell schränkt Handel mit Heizöl und Diesel ein

07. März 2022

Der Ölkonzern Shell zieht Konsequenzen aus den steigenden Ölpreisen. Bild: REUTERS Bild:

Die Preise für Öl explodieren wegen des Kriegs in der Ukraine. Der Ölkonzern Shell reagiert nun darauf und schränkt den Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an einige Großkunden in Deutschland ein.