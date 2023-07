„Wegovy“ in Deutschland erhältlich Was kann die Abnehmspritze – und für wen ist sie gedacht?

Patienten können sich „Wegovy“ aus einem Fertigpen, der ein bisschen aussieht wie ein Textmarker, einmal pro Woche selbst unter die Haut spritzen: am Bauch, Oberschenkel oder Oberarm. An der Injektionslösung mit dem Wirkstoff Semaglutid hat sich in den USA auch wegen so mancher Promi-Äußerung großes Interesse entwickelt. Novo Nordisk spricht von Hunderttausenden Nutzern.