Wein wird teurer „Die Preise werden immer weiter nach oben gehen – da ist kein Ende in Sicht“

Nico Böttcher manövriert sich wieder aus seiner Schatzkammer heraus. Der Raum ist voller als sonst, sagt er, die Kartons stehen bereit für die ProWein. Die Branchenmesse in Düsseldorf zieht Publikum aus der ganzen Welt an, die deutsche Weine verköstigen und kaufen wollen. Für viele Winzer ist das eine gute Nachricht, sie sind auf dem Weltmarkt angekommen. „Aber die Preise werden immer weiter nach oben gehen – da ist kein Ende in Sicht“, sagt Böttcher.



Hören Sie hier das Podcast-„Chefgespräch“ mit Sternekoch Tim Raue: „Man muss darauf achten, den Applaus nicht ernst zu nehmen“