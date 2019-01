 Weiter in U-Haft: Japanisches Gericht lehnt Ghosns Freilassung ab

Ghosn wurde am 19. November festgenommen: Ihm wird vorgeworfen, sein Einkommen zu niedrig angegeben, bei Investitionsverlusten Vertrauensbruch gegenüber seiner Firma begangen und unzulässige Zahlungen an einen saudi-arabischen Geschäftsmann gemacht zu haben.

Ghosns Anwälte legten Berufung ein. Verdächtige werden in Japan oft mehrere Monate festgehalten, bevor ein Prozess beginnt. Tokioter Staatsanwälte haben im Fall Ghosn erklärt, bei einem in Brasilien geborenen Franzosen libanesischer Abstammung bestehe Fluchtgefahr.

Bis zu seiner Verhaftung war Ghosn einer der renommiertesten Manager der Autobranche gewesen. Er hatte die erfolgreiche Allianz der Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi geschmiedet und dieses Triumvirat an die Weltspitze geführt.