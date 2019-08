Weiter rote Zahlen Leoni macht im ersten Halbjahr 176 Millionen Euro Verlust

Management-Fehler und operative Probleme haben den Kabel- und Bordnetzspezialisten in finanzielle Engpässe gebracht. Das Kabel-Segment, das für knapp 40 Prozent des Umsatzes steht und auch Geschäfte mit der Elektroindustrie, der Medizintechnik und dem Anlagenbau macht, soll verkauft oder an die Börse gebracht werden. Leoni will sich ganz auf die Produktion von Bordnetzen (Kabelbäumen) für die Autoindustrie konzentrieren.



Der neue Leoni-Chef Aldo Kamper will das Unternehmen mit dem Komplett- oder Teilverkauf der Kabel- und Draht-Sparte oder deren Börsengang sanieren. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, die Umsetzung sei erst im nächsten Jahr zu erwarten. Kamper äußerte sich am Mittwoch zuversichtlich: „Wir erwarten, dass die bis Ende Juni implementierten Maßnahmen in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Bruttokosteneinsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich führen werden“.