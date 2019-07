Weltmarktführer: Bauboom macht Zementriesen LafargeHolcim zuversichtlich

Für die kommenden Monate gibt sich der Konzern dennoch zuversichtlich: Denn negative Auswirkungen des Handelsstreits spürt LafargeHolcim bislang nicht und der Bauboom in Europa und Nordamerika ist ungebrochen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und sehr zuversichtlich für die Prognose für das Gesamtjahr“, sagte Firmenchef Jan Jenisch. An der Börse kam das gut an: Die LafargeHolcim-Aktie legte gut ein Prozent zu.