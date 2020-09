Weltmarktführer Innovation Day „Wir wissen noch nicht, wo die Reise für Siemens hingeht“

Zum ersten Mal organisiert die WirtschaftsWoche den „Weltmarktführer Innovation Day“ für Entscheider aus dem Mittelstand. Manager und Gründer berichten in Erlangen, wie sie Weltmarktführer geworden sind und es vor allem bleiben wollen. Unter ihnen ist auch der zukünftige Siemens-Manager Roland Busch. Erlangen kennt der 55-Jährige nur zu gut: Er ist hier geboren, hat an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Physik studiert – und ist damit den typischen Weg zu Siemens gegangen. Nun sitzt er im Vorstand, löst den langjährigen CEO Joe Kaeser bis spätestens Februar 2021 ab. Das Eigengewächs ist bereits seit 25 Jahren im Unternehmen, seit 10 Jahren im Vorstand. Trotz Einstellungsstopp setzte er sich durch und fing nach seiner Promotion, die von Siemens unterstützt wurde, im Unternehmen an. Der Werdegang spricht für ein zielstrebiges Karrieredenken. Trotzdem verrät Busch im Gespräch mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli: „Auf einer Skala von eins bis zehn schätze ich meinen Partyfaktor in meiner Studentenzeit mit neun ein“. Die Karriere hat ihn nicht vom Feiern abgehalten.