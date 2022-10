Weltnormentag Mehr als DIN A4: Kuriose Normen von Tee bis Ton

Wenn ein Tor fällt: Ausgerechnet an einem 1. April sollte ein Tor fallen, bevor das Fußballspiel startete. Bei Real Madrid gegen Borussia Dortmund in der Champions League brach das Eckige zusammen, obwohl das Runde noch gar nicht im Spiel war. Das war am 1. April 1998 um 20.44 Uhr, etwa 60 Sekunden vor dem eigentlichen Anpfiff. 76 Minuten lang dauerte es, bis ein Ersatztor installiert war. Der Vorfall bedeutete für Günther Jauch und Marcel Reif eine Sternstunde der Moderation, aber auch einen klaren Regelverstoß gegen die DIN EN 748. Denn diese europaweite Norm legt Anforderungen an die Standfestigkeit der Tore, die Stabilität der Querlatten, die Festigkeit der Fundamente und die Reißfestigkeit des Tornetzes fest.

Bild: imago images