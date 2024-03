Weltweite Aufrüstung Panzergetriebebauer Renk sammelt so viele Aufträge wie noch nie

Der Ordereingang legte um rund ein Drittel auf knapp 1,3 Milliarden Euro zu, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Der weltweit hohe Bedarf an einer Rückkehr zur Vollausstattung der Streitkräfte gibt uns Rückenwind und wird auch künftig ein Treiber unseres Wachstums sein“, sagte Renk-Chefin Susanne Wiegand. Inzwischen hat die ehemalige Volkswagen-Getriebetochter Bestellungen im Volumen von 4,6 Milliarden Euro in den Büchern stehen.