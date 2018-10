Weltweiter Handelsstreit Die unkalkulierbare Standortwahl – warum Autohersteller in Schwierigkeiten geraten

Hat sich ein Hersteller für eine neue Fabrik entschieden, richten sich nämlich auch seine Zulieferer darauf ein. Bei Bedarf ziehen sie eigene Standorte in der Nähe hoch, um genügend Kapazität zu schaffen. Startet die Fertigung, werden Teile und Komponenten direkt ans Band gebracht - „just in time“ oder „just in sequence“, also zur richtigen Zeit beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge.