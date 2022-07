Wenig Wasser, weniger Schiffe Geschäftsrisiko Rhein

Ob es stimmt? Genau weiß es keiner. Der Markt ist kleinteilig, besteht aus vielen Tausend Partikulierern, die als Einzelkämpfer im Markt unterwegs sind. Einige holen sich ihre Aufträge über Makler, andere schließen sich Genossenschaften an. „Aber wenn es stimmt, dass Schiffe zigfach nach Rumänien gingen“, sagt Hohenbild, „dann würde sich die angespannte Lage beim Frachtraum in Deutschland zuspitzen“.



Lesen Sie auch: Niedrigwasser wird zum Problem: „Rumänische Reeder kaufen derzeit alles – Hauptsache, es schwimmt“



So unklar diese Entwicklung noch sein mag, so eindeutig ist ein anderer Zusammenhang: Wenn der Rhein zu wenig Wasser hat, dann kommen die Binnenschiffe nicht durch. Manche trifft es früher, andere später. Die größten Engstellen liegen auf dem Stück zwischen St. Goar und Mainz. Unterhalb und oberhalb dieses Abschnitts ist die Fahrrinne 2,10 Meter tief, auf dieseem Stück nur 1,90 Meter. Teils sind es nur einzelne Felsen, die in die Fahrrinne hineinragen. Seit vielen Jahren gibt es Pläne, diese Stellen zu vertiefen und so die Durchfahrung auch bei deutlich niedrigeren Wasserstraßen zu ermöglichen. Bei durchschnittlichen Wasserständen kann jedes einzelne Schiff so rund 250 Tonnen zusätzliche Fracht transportieren.