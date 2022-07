Wenig Wasser, weniger Schiffe Geschäftsrisiko Rhein

So wie jetzt. Zwar hat es in den vergangenen Tagen im Westen Deutschlands ein wenig geregnet, doch an der generellen Trockenheit ändert das nichts. Und so tritt die Dürre 2022 nun in ihre zweite Phase: Erst traf es die Landwirte, jetzt sind auch die Binnenschiffer dran. Auf vielen Wasserstraßen wird der Verkehr bereits beschränkt, dürfen die Schiffe weniger schwer beladen werden. Bald schon könnte der Verkehr in weiten Teilen ganz stillstehen, so wie es 2018 schon einmal der Fall war.