Weniger Kohlestrom, mehr Erneuerbare Sauber um jeden Preis: Ist die gute CO2-Bilanz ein Vorbote der Deindustrialisierung?

Die Daten befeuern die Diskussion um eine mögliche Deindustrialisierung in Deutschland. Denn sie stellen einen kausalen Zusammenhang her zwischen sinkenden CO2-Emissionen, geringerer Kohleverstromung und dem Produktionsrückgang in der Industrie. Schon wenige Stunden nach Bekanntwerden der Agora-Zahlen schlugen viele Unionspolitiker auf dem Kurznachrichtendienst „X“ (Twitter) in diese Kerbe: Wenn das der Preis für den CO2-Rückgang sei, wäre das der falsche Weg, so der Tenor. „Der Produktionsrückgang ist natürlich prima vista alles andere als ein Grund zum Jubeln“, sagt Energiemarkt-Experte Maurer, er plädiert aber für mehr Gelassenheit und Nüchternheit in der Debatte. „Wie viel davon an die volkswirtschaftliche Substanz geht, wieviel eine zwischenzeitliche konjunkturelle Delle und wie viel davon ohnehin sinnvoller Strukturwandel, muss erst noch analysiert werden“, sagte der Ökonom. Auch Professor Burger vom Fraunhofer Institut weist darauf hin, dass zahlreiche Faktoren zum Rückgang der Industriestromnachfrage beigetragen haben. „Die energieintensive Industrie war 2023 europaweit schwach in der Stromnachfrage; das liegt zum Teil an der Baustoffindustrie, denn der Bau durchlebt eine der schwersten Krisen seit vielen Jahren.“