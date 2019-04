Die Autobauer haben längst aufgehört, ihre Produkte zu differenzieren. Sie haben ihre Marken mit der Zeit so gleichgemacht, dass es kaum mehr Unterschiede zu geben scheint. Keine offenbar, die es in ihrer Werbung herauszustellen lohnt. Skoda verspricht als Begründung für die Marke 6500 Euro Wechselprämie – verbunden mit dem Hinweis „egal wo Sie in Deutschland wohnen“. Das dürfte potentielle Kunden einigermaßen verblüffen, denn bislang glaubte man, dass der Wohnort für die Kaufentscheidung gleichgültig sei. So erfindet die Werbung immer neue, nie dagewesene Rätsel, statt den Verkauf anzukurbeln.