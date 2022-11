Werft: Disney soll Kreuzfahrtschiff der MV-Werft übernehmen

Die MV Werften mit rund 2000 Mitarbeitern an den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund hatten Anfang Januar Insolvenz angemeldet. Zuvor war in Verhandlungen mit dem chinesischen Eigner Genting keine Lösung für die weitere Finanzierung gefunden worden. Die auf Kreuzfahrten spezialisierte Gruppe mit Sitz in Hongkong war während der Corona-Pandemie in Schieflage geraten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt und Kreuzfahrten erleben einen Boom.