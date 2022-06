Werft Fosen Yard „Ziel ist eine tragfähige Lösung für die Schiffswerft“

Das Unternehmen hatte am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Die Werft Fosen Yard gehört zur norwegischen Fosen Gruppe. Der norwegische Schiffsbauer hatte die Werft nach einer Insolvenzanmeldung 2019 übernommen. Im vergangenen Jahr machte sich Fosen Yard in Emden mit dem Bau von übergroßen Bauteilen für Hochsee-Lachsfarmen einen Namen. Der Auftrag über den Bau der sechs neuen Frachtschiffe schien zusätzlich für neuen Schwung zu sorgen. Der Bau sollte in diesem Frühjahr starten – warum es nicht dazu kam, blieb zunächst offen.